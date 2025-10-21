Neuer Look für Kölner Volkspark: Hier lässt sich wieder richtig entspannen

Köln - Pünktlich zum 100. Geburtstag hat der Fritz-Encke-Volkspark in Köln ein echtes Makeover bekommen.

Der Fritz-Encke-Volkspark in Köln wurde im September 2024 100 Jahre alt. © Repro Archiv Stadtkonservator Köln

Wie die Stadt berichtet, wurde im traditionsreichen Park ordentlich Hand angelegt.

Seit September ist das neueste Projekt abgeschlossen: Die alten Sitznischen rund um die Staudenbeete wurden komplett saniert.

Die Steine waren mittlerweile ziemlich marode, weshalb man sich entschied, den historischen Look aus Holz wiederherzustellen.

Möglich wurde das Ganze dank der Wilhelm H. Pickartz-Stiftung, die rund 40.000 Euro in die Sanierung investierte.