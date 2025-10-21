Neuer Look für Kölner Volkspark: Hier lässt sich wieder richtig entspannen

Pünktlich zum 100. Geburtstag hat der Fritz-Encke-Volkspark in Köln ein echtes Makeover bekommen.

Von Alina Eultgem

Der Fritz-Encke-Volkspark in Köln wurde im September 2024 100 Jahre alt.  © Repro Archiv Stadtkonservator Köln

Wie die Stadt berichtet, wurde im traditionsreichen Park ordentlich Hand angelegt.

Seit September ist das neueste Projekt abgeschlossen: Die alten Sitznischen rund um die Staudenbeete wurden komplett saniert.

Die Steine waren mittlerweile ziemlich marode, weshalb man sich entschied, den historischen Look aus Holz wiederherzustellen.

Möglich wurde das Ganze dank der Wilhelm H. Pickartz-Stiftung, die rund 40.000 Euro in die Sanierung investierte.

Der Park liegt eingebettet im Grünen.  © Stadt Köln
Die Sitznischen haben ihren ursprünglichen Look aus Holz zurückbekommen.
Die Sitznischen haben ihren ursprünglichen Look aus Holz zurückbekommen.  © Stadt Köln

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Bänke laden jetzt wieder zum Verweilen ein und der Park hat ein Stück seines alten Charmes zurückgewonnen.

Künftig will sich die Stadt Köln gemeinsam mit der ehrenamtlichen Initiative "Encke-Blömcher" um die Pflege der Holzauflagen kümmern, damit das kleine grüne Paradies im Süden der Stadt auch langfristig so schön bleibt.

