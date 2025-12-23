Gratis ins Tierparadies: Kölner Zoo schenkt Kindern Heiligabend Eintritt

Köln - Weihnachten im Zoo - warum nicht!? Der Kölner Zoo hat über die Feiertage für alle Tierfreunde geöffnet, nur Heiligabend und Silvester ist früher Schluss.

Der Kölner Zoo lädt auch an den Weihnachtsfeiertagen zu einem Besuch ein. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

An diesen beiden Tagen geht es um 14 Uhr schon nach Hause, wie der Zoo mitteilt. Dafür können Kinder bis zwölf Jahre am 24. Dezember kostenlos den Zoo entdecken.

"Wir freuen uns, dass wir den Kindern an Heiligabend eine Freude machen können", heißt es vom Zoo. Erwachsene müssen natürlich weiterhin ein Ticket lösen, die Kids kommen dafür gratis rein. Und als kleines Extra schenkt das Café Almira kostenlosen Kinderpunsch aus.

An allen anderen Feiertagen (erster und zweiter Weihnachtstag, Neujahr) öffnet der Tierpark von 9 bis 17 Uhr seine Türen.

Bis auf außer Heiligabend und Silvester lohnt sich auch abends ein Besuch: Noch bis 1. Februar 2026 verwandelt sich der Zoo durch die "China Lights" in ein Lichtermeer.