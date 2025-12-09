Noch keinen Kalender für 2026? Dann schaut euch diesen Köln-Hingucker an
Köln - Die schönsten Ecken der Domstadt, mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten: Der neue Köln-Kalender 2026 macht’s möglich.
Der neue Wandkalender wurde analog fotografiert und erscheint in streng limitierter Auflage. Er soll die Stadt in ungewöhnlichen Perspektiven präsentieren, abseits der klassischen Dom- oder Rheinmotive.
Erstellt und fotografiert wurde er von Julian Eckes und Ben Hammer. Zwei Kölner Kreative, die zum zweiten Mal gemeinsam Köln auf Kodak Gold festhalten.
Ergattern kann man den Kalender am Samstag, dem 13. Dezember von 15 bis 22 Uhr im Pop-up-Store "Snapshots from Cologne" im HEj.Leni Creative Space in Ehrenfeld.
Hier könnt ihr die letzten Exemplare des Hingucker-Kalenders kaufen.
Außerdem feiert Julian Eckes dort die Premiere seines neuen Design-Würfelspiels, das ihr vor Ort direkt ausprobieren könnt.
Für alle Besucher gibt es Kölsch oder Fassbrause, gute Gespräche und Einblicke in die kreative Arbeit der beiden Macher.
Titelfoto: Julian Eckes und Ben Hammer