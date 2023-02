Nubbelverbrennungen in Köln: Die besten Orte zum Einäschern der Sünden

An Veilchendienstag brennt der Nubbel! Er steht für alle Sünden, die an Karneval begangen wurden. Mit seinem Abbrennen endet die Karnevalszeit.

Von Laura Ratering

Köln – Wenn am heutigen Dienstag der Nubbel verbrannt wird, verschwinden mit ihm bestenfalls all seine Karnevals-Sünden. Die traditionsreiche Verbrennung der Fehltritte findet in zahlreichen Kölner Stadtteilen statt. TAG24 hat eine kleine Auswahl für Unentschlossene getroffen.

Meist wird der rheinische Nubbel kreativ geschmückt und verkleidet, bevor er in Flammen aufgeht. Vor Veilchendienstag hängt er oft über vielen Kneipen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wer den Nubbel - eigentlich bloß eine verkleidete Strohpuppe - brennen sehen will, muss noch ein bisschen durchhalten. Denn meistens finden sie am späten Abend statt, damit man danach frei von allen Sünden in den Aschermittwoch starten kann. Mit Abbrennen des Nubbels ist die Session endgültig beendet. Traditionell vor dem Dom: Die beiden ältesten Kölner Karnevalsgesellschaften "Die Große von 1823" und die "Roten Funken" verbrennen am Dienstagabend zum ersten Mal gemeinsam den Nubbel im Schatten des Doms. Ab 18.15 Uhr zieht ein Festzug vom Alten Markt bis zum Roncalliplatz und wird dort das Kölner Dreigestirn verabschieden. Der Eintritt ist frei, für Stimmung sorgen unter anderem "Jeck Jeneration" sowie die Bands "Eldorado" und "Klüngelköpp". Köln Kultur & Leute Kölner Rosenmontagszug deutlicher länger unterwegs als geplant Feiern im "Bumann & Sohn": Ein letztes Mal wird es auch im "Bumann & Sohn" an der Bartholomäus-Schink-Straße in Köln-Ehrenfeld karnevalistisch. Mit 5 Euro Eintritt und 111 Litern Freibier für die Ersten lockt der Club ab 15 Uhr zum Abschiednehmen. Erst am späten Abend werden die Sünden zu Grabe getragen.

Schäl Sick, Kwartier Latäng und Südstadt