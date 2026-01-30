Rekordjahr für Gründer: Köln lässt Deutschland hinter sich

Köln - Die Domstadt wird zur Gründer-Hochburg! 2025 sind in Köln so viele Start-ups wie noch nie entstanden.

Köln erlebt einen echten Gründerboom: 2025 sind in der Domstadt 112 neue Start-ups entstanden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Nach Angaben der Wirtschaftsförderer von KölnBusiness lag die Zahl der Neugründungen bei 112 und damit sogar über dem bundesweiten Trend.

Ein wichtiger Grund: Köln biete Gründerinnen und Gründern beste Bedingungen. Wer an der Uni studiert oder forscht, bleibe oft direkt in der Stadt und mache sich hier selbstständig.

Laut den Geschäftsführern von KölnBusiness spreche sich das starke Ökosystem längst herum. Immer mehr internationale Investorinnen und Investoren würden gezielt nach Köln schauen, um in junge Unternehmen zu investieren.

Die Wirtschaftsförderung unterstützt dabei mehrere hundert Start-ups mit Beratung, Netzwerk und Kapital.