"Rhein in Flammen": Auf diese Neuerungen müssen sich Fans in diesem Jahr einstellen

Bonn - Seit mehr als 30 Jahren ist das Open-Air-Festival "Rhein in Flammen" DAS Highlight im Bonner Veranstaltungskalender. In diesem Jahr wird allerdings einiges anders laufen als in den Vorjahren.

Auch in diesem Jahr wird es wieder das beliebte Musikfeuerwerk bei "Rhein in Flammen" geben. © Volker Lannert/dpa

Auch in diesem Jahr wird der Rhein in Bonn am ersten Maiwochenende in tausenden Farben erstrahlen. Doch es gibt einige Neuerungen rund um das Konzept von "Rhein in Flammen".

Wie der WDR berichtet, werde es zwar auch 2024 wieder das beliebte Musikfeuerwerk geben, allerdings soll es nur zwölf Minuten und damit nur etwa halb so lang dauern wie in den Vorjahren. Der Grund: Umwelt- und Lärmschutz.

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen aber nicht traurig sein. Immerhin hat sich der Veranstalter ein Alternativprogramm ausgedacht. So sollen insgesamt mehr als 300 Drohnen den Bonner Nachthimmel während einer zusätzlichen Hightech-Show erleuchten.

Wie auch in den Vorjahren kann das Spektakel in den Bonner Rheinauen verfolgt werden. Der Veranstalter will hier nach Informationen des Senders eine Tribüne aufbauen, von der aus sich die Fans die Lichtshow mit besonders guter Sicht anschauen können.