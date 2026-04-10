Rock-Fans aufgepasst: Thirty Seconds to Mars kommen nach Köln

Köln - Die Rockband "Thirty Seconds to Mars" kommt 2027 von Los Angeles aus den USA nach Köln in die LANXESS arena. Wer Tickets will, sollte schnell sein.

Shannon (l./56) und Jared Leto (54) von Thirty Seconds to Mars kommen 2027 mit ihrer neuen Tour nach Köln. (Archivbild) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Mit ihrer neuen Tour "Thirty Seconds to Mars Presents A Beautiful Lie vs This Is War" macht die Gruppe um Jared Leto 21. April 2027 Halt in der Domstadt.

Seit ihrer Gründung 1998 haben die Brüder Jared und Shannon Leto weltweit Millionen Alben verkauft und mit Songs wie "The Kill" oder "Kings and Queens" ganze Generationen geprägt.

Im Mittelpunkt der Show stehen gleich zwei ihrer erfolgreichsten Alben: "A Beautiful Lie" (2005) und "This Is War" (2009). Beide gelten als Meilensteine der Bandgeschichte.

Wer dabei sein will, sollte sich frühzeitig um Tickets kümmern: Der PayPal- und Telekom-Prio-Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr.