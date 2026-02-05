Entscheidung gefallen: Suchthilfezentrum im Pantaleonsviertel kommt

Köln - Nach langem Hin und Her gibt es nun Klarheit für das Pantaleonsviertel. Trotz großer Sorgen in der Nachbarschaft und sogar gestarteter Petitionen soll hier ein neues Hilfszentrum für Abhängige entstehen.

Mit dem Projekt im Pantaleonsviertel plant die Stadt einen weiteren Ausbau der Suchthilfe. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Sozialausschuss hat das Suchthilfezentrum am Perlengraben in einer Sondersitzung mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

Damit ist klar: Der Rat wird das Projekt voraussichtlich nicht mehr stoppen, auch wenn noch ein gemeinsamer Änderungsantrag folgen soll.

Viele Anwohner hatten das Vorhaben zuvor kritisch gesehen, teils große Bedenken geäußert und sogar über Petitionen gegen den Standort gekämpft.

Kölns Gesundheitsdezernent Harald Rau wertet die Entscheidung als klares politisches Signal. Gegenüber Radio Köln machte er deutlich, dass es nicht bei einem einzelnen Zentrum bleiben soll.