Zwölf Euro für den Dom: So fällt das Urteil der ersten Besucher aus

Köln - Premiere am Kölner Dom: Seit Dienstag kostet der Besuch des Innenraums für Touristen zwölf Euro. Doch wie kommt die neue Regelung bei den ersten Gästen an?

Zur Eröffnung um kurz vor 10 Uhr bildete sich eine Schlange vor dem Dom. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die ersten zahlenden Besucher, eine Mutter und ihr Sohn aus der Ukraine, zeigten sich überrascht, aber positiv. "Das ist ein fairer Preis. Es ist so ein schönes Gebäude", sagte die Mutter.

Auch viele andere Touristen sehen die neue Gebühr gelassen. Besucher aus den USA und Malta halten zwölf Euro für angemessen, schließlich koste der Erhalt eines solchen Bauwerks viel Geld.

Ganz reibungslos verlief der Start aber nicht. Zum Einlass bildete sich zunächst eine kleine Schlange, weil die Ticketkontrollen neu waren und das Scannen der Tickets anfangs hakte. Nach kurzer Zeit lief der Einlass jedoch deutlich flüssiger.

Für Verwirrung sorgte außerdem der kostenlose Zugang für Menschen, die lediglich beten oder eine Kerze anzünden möchten.

Dieser ist ausschließlich über den Nordeingang an der Bahnhofsseite möglich. Einige Besucher mussten deshalb zunächst umgeleitet werden.