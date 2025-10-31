Süßes oder Saures in Köln: Diese Halloween-Events darfst Du nicht verpassen

Diese sieben Halloween-Events und Partys in Köln musst Du kennen.

Von Alina Eultgem

Köln - Wenn die Dunkelheit sich über die Domstadt legt und gruselige Gestalten ihr Unwesen treiben, dann ist Halloween! Für alle, die mehr als einen Grusel-Film zu Hause gucken wollen, kommen hier sieben Tipps, wie Ihr den 31. Oktober in Köln gestalten könnt.

Geister, Geheimnisse & Gruselspaziergang auf dem Melatenfriedhof

Wer es etwas subtiler mag, für den ist eine geführte Tour über den Melatenfriedhof ideal. Hier erkundet Ihr die Grabsteine und Geschichten historischer Persönlichkeiten, während Ihr Euch in düsterer Atmosphäre in Halloween-Stimmung bringen könnt. Infos unter: getyourguide.de

Auf dem Melatenfriedhof in Köln finden sich die Gräber zahlreicher berühmter Persönlichkeiten, wie von Dirk Bach (†51), Willi Herren (†45) oder auch Alfred Biolek (†87). (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

AHOI-Party "Happy Halloween": Geisterstimmung auf dem Rhein

Während einer Schiffsparty mit Hexen und Vampiren das Tanzbein schwingen, könnt Ihr auf der MS RheinEnergie. Für eine Nacht verwandelt sich das Deck in ein Geisterschiff, auf dem Ihr bei den besten Party-Tracks, aus Club, Charts & House Halloween so richtig feiern könnt. Kostüm ist Pflicht! Infos unter: ahoi-party.de

Eine Halloween-Party auf dem Rhein bietet Euch das Schiff der MS RheinEnergie. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

"Secret Affair": Maskenball im Rheinloft

Eleganz trifft Grusel: Im Rheinloft wird Halloween zum stilvollen Maskenball. Ab 20 Uhr steigt hier eine Halloween-Party im James Bond Stil. Das Motto des Abends lautet Smoking, Masken und Martinis. Dazu gibt es Musik, Live-Performances, eine Whiskey und Zigarren-Lounge sowie Fotospots. Infos unter: rheinloft-cologne.com

Im Rheinloft steigt zu Halloween ein Maskenball. (Symbolbild) © Bernd Weissbrod/dpa

Mittanzgelegenheit: Halloween-Party im Stadtgarten

Ein echter Klassiker: Die Mittanz-Reihe in Köln lädt zur Halloween-Sause mit Party-Beats & offener Stimmung ein. Vor Ort erwarten Euch zwei verschiedene Tanzflächen und genug Kölsch für alle. Gespielt wird querbeet: Pop, HipHop, 90's & Co, Charts. Infos unter: stadtgarten.de



Mittanzgelegenheit: Die Halloween-Party im Stadtgarten. © Mittanzgelegenheit

Die große Ü40 Halloween Party: Best-of 80s & 90s

Für alle ab 40 (oder mit Herz für Retro) steigt in der Kantine ab 21 Uhr eine schaurig schöne Party mit 80s/90s-Stimmung. Vor Ort erwarten Euch spektakuläre Halloween Dekorationen, professionelle Licht und Sound-Installationen sowie ein Publikum, das weiß, wie man feiert. Kostüm ist kein Muss, aber gerne gesehen! Infos unter: rausgegangen.de

Bei der Ü-40 Halloween Party sorgen spektakuläre Halloween-Dekorationen für die richtige Stimmung. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Loonyland Halloween im Bootshaus

Ein elektronisches Must-have: Das Bootshaus in Köln wird zur düsteren Tanzhöhle mit Deep House, Techno & Horrorflair. Jeder Techno-Fan ab 18 Jahren darf hier ausgelassen das Tanzbein schwingen. Infos unter: bootshaus.tv

Das Bootshaus in Köln gilt als einer der beliebtesten Clubs für elektronische Musik in ganz Deutschland. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Halloween-Horror im Movie Park Germany

Gruselige Monster bevölkern noch bis zum 9. November den Moviepark in Bottrop. © movieparkgermany