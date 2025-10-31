Süßes oder Saures in Köln: Diese Halloween-Events darfst Du nicht verpassen
Köln - Wenn die Dunkelheit sich über die Domstadt legt und gruselige Gestalten ihr Unwesen treiben, dann ist Halloween! Für alle, die mehr als einen Grusel-Film zu Hause gucken wollen, kommen hier sieben Tipps, wie Ihr den 31. Oktober in Köln gestalten könnt.
Geister, Geheimnisse & Gruselspaziergang auf dem Melatenfriedhof
Wer es etwas subtiler mag, für den ist eine geführte Tour über den Melatenfriedhof ideal. Hier erkundet Ihr die Grabsteine und Geschichten historischer Persönlichkeiten, während Ihr Euch in düsterer Atmosphäre in Halloween-Stimmung bringen könnt. Infos unter: getyourguide.de
AHOI-Party "Happy Halloween": Geisterstimmung auf dem Rhein
Während einer Schiffsparty mit Hexen und Vampiren das Tanzbein schwingen, könnt Ihr auf der MS RheinEnergie. Für eine Nacht verwandelt sich das Deck in ein Geisterschiff, auf dem Ihr bei den besten Party-Tracks, aus Club, Charts & House Halloween so richtig feiern könnt. Kostüm ist Pflicht! Infos unter: ahoi-party.de
"Secret Affair": Maskenball im Rheinloft
Eleganz trifft Grusel: Im Rheinloft wird Halloween zum stilvollen Maskenball. Ab 20 Uhr steigt hier eine Halloween-Party im James Bond Stil. Das Motto des Abends lautet Smoking, Masken und Martinis. Dazu gibt es Musik, Live-Performances, eine Whiskey und Zigarren-Lounge sowie Fotospots. Infos unter: rheinloft-cologne.com
Mittanzgelegenheit: Halloween-Party im Stadtgarten
Ein echter Klassiker: Die Mittanz-Reihe in Köln lädt zur Halloween-Sause mit Party-Beats & offener Stimmung ein. Vor Ort erwarten Euch zwei verschiedene Tanzflächen und genug Kölsch für alle. Gespielt wird querbeet: Pop, HipHop, 90's & Co, Charts. Infos unter: stadtgarten.de
Die große Ü40 Halloween Party: Best-of 80s & 90s
Für alle ab 40 (oder mit Herz für Retro) steigt in der Kantine ab 21 Uhr eine schaurig schöne Party mit 80s/90s-Stimmung. Vor Ort erwarten Euch spektakuläre Halloween Dekorationen, professionelle Licht und Sound-Installationen sowie ein Publikum, das weiß, wie man feiert. Kostüm ist kein Muss, aber gerne gesehen! Infos unter: rausgegangen.de
Loonyland Halloween im Bootshaus
Ein elektronisches Must-have: Das Bootshaus in Köln wird zur düsteren Tanzhöhle mit Deep House, Techno & Horrorflair. Jeder Techno-Fan ab 18 Jahren darf hier ausgelassen das Tanzbein schwingen. Infos unter: bootshaus.tv
Halloween-Horror im Movie Park Germany
Nicht direkt in Köln, aber perfekt für einen Ausflug: Vom 27. Sept. bis 9. Nov. läuft im Movie Park in Bottrop das Horror-Festival. Auf Euch warten 9 Horror-Attraktionen, zwei neue Labyrinths, spektakuläre Shows, eine neue Food-Zone und über 280 Monster, die nur darauf warten, Euch zu erschrecken. Infos unter: movieparkgermany.de
TAG24 wünscht Euch einen schaurig schönes Halloween!
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Bernd Weissbrod/dpa, Mittanzgelegenheit, Henning Kaiser/dpa