"Tag des Veedels": Diese Highlights warten am Wochenende auf Euch

Köln - Die Domstadt feiert wieder ihre Veedel! Am Freitag und Samstag wird in gleich elf Stadtteilen geschlendert, gefeiert und entdeckt.

Der "Tag des Veedels" bringt am Wochenende bunte Aktionen und gute Stimmung nach Köln. © Tag des Veedels

Ob Straßenkunst, Kinderschminken oder kleine Märkte: In der ganzen Stadt ist was los. Viele Läden und Cafés machen länger auf und locken mit Aktionen, Rabatten und besonderen Highlights.

Mit dabei beim "Tag des Veedels" sind ganze elf Stadtteile. Unter anderem das Agnesviertel, Lindenthal, Zollstock oder auch Rodenkirchen.

In Braunsfeld wird es besonders charmant: Bunte Wimpel schmücken die Straßen, riesige Herzfiguren verteilen Blumen und sogar ein Geschichtenerzähler schaut vorbei.

In Heimersdorf steigt am Samstag ein gemütliches Frühlingsfest mit Trödel, Leckereien und Kinderkarussell. Auch Vereine aus dem Veedel stellen sich vor.