"Tag des Veedels": Diese Highlights warten am Wochenende auf Euch
Köln - Die Domstadt feiert wieder ihre Veedel! Am Freitag und Samstag wird in gleich elf Stadtteilen geschlendert, gefeiert und entdeckt.
Ob Straßenkunst, Kinderschminken oder kleine Märkte: In der ganzen Stadt ist was los. Viele Läden und Cafés machen länger auf und locken mit Aktionen, Rabatten und besonderen Highlights.
Mit dabei beim "Tag des Veedels" sind ganze elf Stadtteile. Unter anderem das Agnesviertel, Lindenthal, Zollstock oder auch Rodenkirchen.
In Braunsfeld wird es besonders charmant: Bunte Wimpel schmücken die Straßen, riesige Herzfiguren verteilen Blumen und sogar ein Geschichtenerzähler schaut vorbei.
In Heimersdorf steigt am Samstag ein gemütliches Frühlingsfest mit Trödel, Leckereien und Kinderkarussell. Auch Vereine aus dem Veedel stellen sich vor.
Neuehrenfeld setzt auf Entdecken: Wer fleißig Stempel sammelt, bekommt am Ende sogar ein Gratis-Getränk auf dem Frühlings- und Weinmarkt. Dazu gibt es Live-Aktionen wie Kinderschminken, Rabatte, kreative Mitmach-Angebote und jede Menge gute Stimmung rund um den Lenauplatz.
Weitere Infos zu dem Programm und den Aktionen im jeweiligen Stadtteil findet ihr unter Veedellieben.de.
Titelfoto: Tag des Veedels