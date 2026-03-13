Tagesthemen bekommen neuen Moderator: Er übernimmt ab Sommer

Köln - Der langjährige WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn (61) gibt seinen Posten ab und wird ab Mitte des Jahres "Tagesthemen"-Moderator.

Jörg Schönenborn (61) wechselt von der Programmdirektion ins Studio und wird ab Sommer die "Tagesthemen" moderieren. © Annika Graeff/ARD Presse/obs

Auf Bitte der ARD-Intendantinnen und -Intendanten werde er die aktuelle politische Berichterstattung im Ersten und im Onlineangebot der ARD verstärken, hieß es in einer Mitteilung.

Wie bisher werde der 61-Jährige Ergebnisse und Analysen bei allen Wahlen in der ARD präsentieren und einer der Gastgeber des ARD-"Presseclubs" am Sonntagmittag sein.

Der ARD-Vorsitzende Florian Hager sprach davon, dass Schönenborn für glaubwürdigen Qualitätsjournalismus stehe. "Analytisch und differenziert vermittelt er unserem Publikum immer das ganze Bild", sagte er laut der Mitteilung.

"Er repräsentiert die DNA des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sichert das Vertrauen des Publikums in unsere politische Berichterstattung."