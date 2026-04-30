30.04.2026 07:00 Tanz in den Mai: Wo Du in Köln am besten feiern kannst

In der Nacht zum 1. Mai wird die Domstadt komplett auf links gedreht. Egal ob Club, Schiff oder Open Air – wir haben die besten Spots für Euch rausgesucht.

Von Alina Eultgem

Köln - Ab auf die Tanzfläche: In der Nacht zum 1. Mai wird die Domstadt wieder komplett auf links gedreht. Egal ob Club, Schiff oder Open Air – wir haben die besten Spots für Euch rausgesucht.

Tanz in den Mai im Bootshaus

Das Bootshaus zählt zu den absoluten Top-Clubs der Stadt und fährt an diesem Abend gleich drei Floors (Mainfloor, BLCKBX & Dreherei) auf. Musikalisch geht’s hier voll in die elektronische Richtung mit Techno und House, u.a. mit Acts wie David Puentez und Toby Romeo. Los geht’s ab 21 Uhr, Einlass ist ab 18 und die Tickets kosten rund 36 Euro.

Der Tanz in den Mai ist Kult und das Bootshaus ist jedes Jahr ganz vorne mit dabei. (Symbolbild) © Sophia Kembowski/dpa

Tanz in den Mai in der Kantine

Hier bekommt Ihr den ultimativen Allround-Mix: Charts, Classics und Partyhits – also genau das Richtige, wenn Ihr Euch nicht festlegen wollt. Die Kantine ist eine bekannte Live- und Party-Location mit viel Platz zum Tanzen. Da mit gutem Wetter gerechnet wird, steht auch der Biergarten zum Feiern zur Verfügung. Die Tickets liegen zwischen 12 und 15 Euro. Es gibt sie online oder an der Abendkasse. Los geht es ab 21 Uhr, gefeiert wird bis tief in die Nacht.

Tanz in den Mai auf dem AHOI-Eventschiff

Feiern mit Rheinblick? Das geht! Auf dem Partyboot wird nicht nur unter Deck, sondern auch draußen getanzt. DJs liefern Clubhits, Charts und Dance-House-Classics, während Ihr an der beleuchteten Skyline von Köln vorbeischippert. Tickets starten bei etwa 34,90 Euro und sind online erhältlich. Boarding ist zwischen 17.30 und 18.50 Uhr, Abfahrt gegen 19 Uhr und Ende um 0.30 Uhr. Wichtig: Dresscode "chic" und kein Wiedereinlass, wenn Ihr einmal runter seid.

Feiern mit Aussicht: Auf dem Partyschiff wird direkt auf dem Rhein vor der Kulisse von Köln in den Mai getanzt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Herbrand’s (Ehrenfeld)

Herbrand’s ist halb Biergarten, halb Club und genau das macht den Laden so beliebt. Hier startet Ihr ab 17 Uhr entspannt draußen mit Maibowle und wechselt später ab 21 Uhr auf die Tanzfläche mit Dance Classics und Hits der letzten Jahrzehnte. Tickets gibt es ab 20 Euro, entweder online oder an der Abendkasse. Die Stimmung ist locker, ein bisschen retro und perfekt zum Reinfeiern ohne Stress. Ideal für alle, die es nicht ganz so wild, aber trotzdem tanzbar mögen.

Bei gutem Wetter lässt sich auch in einem Biergarten in den Mai tanzen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Gloria / Retro Clash Party