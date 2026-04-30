Tanz in den Mai: Wo Du in Köln am besten feiern kannst
Köln - Ab auf die Tanzfläche: In der Nacht zum 1. Mai wird die Domstadt wieder komplett auf links gedreht. Egal ob Club, Schiff oder Open Air – wir haben die besten Spots für Euch rausgesucht.
Tanz in den Mai im Bootshaus
Das Bootshaus zählt zu den absoluten Top-Clubs der Stadt und fährt an diesem Abend gleich drei Floors (Mainfloor, BLCKBX & Dreherei) auf. Musikalisch geht’s hier voll in die elektronische Richtung mit Techno und House, u.a. mit Acts wie David Puentez und Toby Romeo.
Los geht’s ab 21 Uhr, Einlass ist ab 18 und die Tickets kosten rund 36 Euro.
Tanz in den Mai in der Kantine
Hier bekommt Ihr den ultimativen Allround-Mix: Charts, Classics und Partyhits – also genau das Richtige, wenn Ihr Euch nicht festlegen wollt. Die Kantine ist eine bekannte Live- und Party-Location mit viel Platz zum Tanzen. Da mit gutem Wetter gerechnet wird, steht auch der Biergarten zum Feiern zur Verfügung.
Die Tickets liegen zwischen 12 und 15 Euro. Es gibt sie online oder an der Abendkasse. Los geht es ab 21 Uhr, gefeiert wird bis tief in die Nacht.
Tanz in den Mai auf dem AHOI-Eventschiff
Feiern mit Rheinblick? Das geht! Auf dem Partyboot wird nicht nur unter Deck, sondern auch draußen getanzt. DJs liefern Clubhits, Charts und Dance-House-Classics, während Ihr an der beleuchteten Skyline von Köln vorbeischippert.
Tickets starten bei etwa 34,90 Euro und sind online erhältlich. Boarding ist zwischen 17.30 und 18.50 Uhr, Abfahrt gegen 19 Uhr und Ende um 0.30 Uhr. Wichtig: Dresscode "chic" und kein Wiedereinlass, wenn Ihr einmal runter seid.
Herbrand’s (Ehrenfeld)
Herbrand’s ist halb Biergarten, halb Club und genau das macht den Laden so beliebt. Hier startet Ihr ab 17 Uhr entspannt draußen mit Maibowle und wechselt später ab 21 Uhr auf die Tanzfläche mit Dance Classics und Hits der letzten Jahrzehnte.
Tickets gibt es ab 20 Euro, entweder online oder an der Abendkasse. Die Stimmung ist locker, ein bisschen retro und perfekt zum Reinfeiern ohne Stress. Ideal für alle, die es nicht ganz so wild, aber trotzdem tanzbar mögen.
Gloria / Retro Clash Party
Im Gloria gibt es die volle Zeitreise: 90er, 2000er und Mitsing-Hits am laufenden Band. Der Club selbst ist eine Kult-Location mitten in der City und bekannt für seine etwas anderen Partys. Abseits des Dancefloors kann man sich nämlich die Zeit in den Pixelwelten von Mario Kart & Co. auf Spielekonsolen wie Playstation und Nintendo 64 vertreiben. Die Tickets liegen bei 17,20 Euro und sind online erhältlich. Los geht es ab 22 Uhr.
TAG24 wünscht Euch viel Spaß beim Tanz in den Mai!
Titelfoto: Sophia Kembowski/dpa