Weihnachtsgeschenke ab 1 Euro? Fundbüro Köln startet ganz besondere Aktion
Köln – Wer noch planlos durch die Stadt rennt, weil das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, kann am Freitag, 5. Dezember 2025, mal einen ganz besonderen Last-Minute-Stopp einlegen: im Fundbüro Köln.
Wie die Stadt mitteilt, öffnen die Mitarbeitenden zwischen 13 und 15 Uhr ihre Türen an der Dillenburger Straße 27 in Köln-Kalk und verkaufen alles, was keiner mehr abgeholt hat.
Und das Angebot kann sich sehen lassen: Von Echt- und Modeschmuck über Kinderwagen, Taschen, technische Geräte bis hin zu allerlei kuriosen Fundstücken ist wirklich alles dabei.
Die Preisspanne: von schlappen 1 Euro bis rauf zu 700 Euro, je nachdem, was genau Euch aus den Regalen anlacht.
Gezahlt werden kann bar, per EC-Karte oder Kreditkarte. Nur Schecks bleiben außen vor.
Und wichtig für alle, die gern reklamieren: keine Gewährleistung, keine Rücknahme. Was gekauft ist, bleibt gekauft.
Der große Weihnachts-Fund-Verkauf, findet im Auktionsraum des Fundbüros statt. Mit ein bisschen Glück lassen sich hier sicher tolle Schmuckstücke finden!
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa