Weihnachtsgeschenke ab 1 Euro? Fundbüro Köln startet ganz besondere Aktion

Wem noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, kann am Freitag, 5. Dezember 2025, mal einen ganz besonderen Last-Minute-Stopp einlegen: im Fundbüro Köln.

Von Alina Eultgem

Köln – Wer noch planlos durch die Stadt rennt, weil das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, kann am Freitag, 5. Dezember 2025, mal einen ganz besonderen Last-Minute-Stopp einlegen: im Fundbüro Köln.

Weihnachtsgeschenke zum Schnäppchenpreis lassen sich am 5. Dezember im Kölner Fundbüro ergattern. (Symbolbild)
Weihnachtsgeschenke zum Schnäppchenpreis lassen sich am 5. Dezember im Kölner Fundbüro ergattern. (Symbolbild)  © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Stadt mitteilt, öffnen die Mitarbeitenden zwischen 13 und 15 Uhr ihre Türen an der Dillenburger Straße 27 in Köln-Kalk und verkaufen alles, was keiner mehr abgeholt hat.

Und das Angebot kann sich sehen lassen: Von Echt- und Modeschmuck über Kinderwagen, Taschen, technische Geräte bis hin zu allerlei kuriosen Fundstücken ist wirklich alles dabei.

Die Preisspanne: von schlappen 1 Euro bis rauf zu 700 Euro, je nachdem, was genau Euch aus den Regalen anlacht.

Köln: Kölner stimmen sich auf Weihnachten ein: Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz
Köln Kultur & Leute Kölner stimmen sich auf Weihnachten ein: Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz

Gezahlt werden kann bar, per EC-Karte oder Kreditkarte. Nur Schecks bleiben außen vor.

Im Fundbüro landet so ziemlich alles, was irgendwo mal gefunden wurde und woanders verloren gegangen ist. (Symbolbild)
Im Fundbüro landet so ziemlich alles, was irgendwo mal gefunden wurde und woanders verloren gegangen ist. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Und wichtig für alle, die gern reklamieren: keine Gewährleistung, keine Rücknahme. Was gekauft ist, bleibt gekauft.

Der große Weihnachts-Fund-Verkauf, findet im Auktionsraum des Fundbüros statt. Mit ein bisschen Glück lassen sich hier sicher tolle Schmuckstücke finden!

Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa

Mehr zum Thema Köln Kultur & Leute: