Von Scholz bis Kebekus: Diese Promis reden bei der Lit.Cologne mit

Köln - Von Robert Habeck (56) bis Joachim Löw (65), von Sophie Passmann (31) bis Hazel Brugger (31): Das Literaturfestival Lit.Cologne holt im kommenden Jahr wieder viele Persönlichkeiten und Autoren auf die Bühne.

Vom 7. bis zum 22. März verwandelt sich Köln wieder in die europäische Literaturhauptstadt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa-pool/dpa

Das Programm ist nun öffentlich - die Tickets sind im Vorverkauf. Geplant sind demnach 196 Veranstaltungen.

Eröffnet wird die Lit.Cologne am 7. März mit einem Abend, der unter dem Motto "Über Wahrheit und Dichtung" steht. Ex-Vizekanzler und Schriftsteller Robert Habeck (Grüne) und Autor Julian Barnes (79) treffen dabei aufeinander.

Barnes gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Großbritanniens. Auch ein weiteres hochrangiges Mitglied der einstigen Ampel-Regierung wird bei dem Festival erwartet: Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) beantwortet die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?" (16. März).

Ein Nachmittag, der Fans von Gegenwartsliteratur faszinieren dürfte, ist am ersten Festival-Wochenende (8. März) geplant. Unter dem Motto "Alles auf Anfang! Erste Bücher" werden mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, die viele Fans haben - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt. Sie werden über ihre Debüt-Werke sprechen.