Von Scholz bis Kebekus: Diese Promis reden bei der Lit.Cologne mit
Von Jonas-Erik Schmidt
Köln - Von Robert Habeck (56) bis Joachim Löw (65), von Sophie Passmann (31) bis Hazel Brugger (31): Das Literaturfestival Lit.Cologne holt im kommenden Jahr wieder viele Persönlichkeiten und Autoren auf die Bühne.
Das Programm ist nun öffentlich - die Tickets sind im Vorverkauf. Geplant sind demnach 196 Veranstaltungen.
Eröffnet wird die Lit.Cologne am 7. März mit einem Abend, der unter dem Motto "Über Wahrheit und Dichtung" steht. Ex-Vizekanzler und Schriftsteller Robert Habeck (Grüne) und Autor Julian Barnes (79) treffen dabei aufeinander.
Barnes gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Großbritanniens. Auch ein weiteres hochrangiges Mitglied der einstigen Ampel-Regierung wird bei dem Festival erwartet: Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) beantwortet die Frage "Was liest einer, der Geschichte schrieb?" (16. März).
Ein Nachmittag, der Fans von Gegenwartsliteratur faszinieren dürfte, ist am ersten Festival-Wochenende (8. März) geplant. Unter dem Motto "Alles auf Anfang! Erste Bücher" werden mehrere Autorinnen und Autoren erwartet, die viele Fans haben - darunter Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Helene Hegemann und Leif Randt. Sie werden über ihre Debüt-Werke sprechen.
Stars aus TV und Popkultur mit von der Partie
Auffällig ist, dass der Fußball mehrmals ein größeres Thema sein wird. Ex-Bundestrainer Joachim Löw etwa versucht im Gespräch mit dem Sportjournalisten Christoph Biermann die Frage zu beantworten, die sich sein Nach-Nachfolger Julian Nagelsmann (38) wohl gerade auch stellt: "Wie wird man eigentlich Weltmeister?"
Der ehemalige Trainer des SC Freiburg, Christian Streich (60), diskutiert mit dem Soziologen Hartmut Rosa die Frage, was Menschen im Stadion, im Klassenzimmer oder im Alltag "wirklich berührt", wie es in der Ankündigung heißt.
Zudem haben etliche Persönlichkeiten aus Fernsehen und Popkultur ihr Kommen zugesagt - etwa Komikerin Carolin Kebekus (45), Podcasterin und Autorin Sophie Passmann, Wettermoderator Karsten Schwanke (56) und Komikerin Hazel Brugger, die zusammen mit ihrem Partner Thomas Spitzer (37) einen Live-Podcast aufnehmen wird.
Neu ist unter anderem eine Veranstaltungsreihe zum Genre des Dokumentarfilms. Prominente Persönlichkeiten aus Literatur, Film, Kultur, TV, Showbiz oder Sport präsentieren ihre Lieblings-Dokumentationen und sprechen darüber mit ihren Gästen und dem Publikum.
Die Lit.Cologne findet vom 7. bis zum 22. März 2026 statt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa-pool/dpa