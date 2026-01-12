Winterzauber von oben: Kölner Riesenrad dreht sich wieder

Köln - Die China Lights im Kölner Zoo bekommen in diesem Januar ein echtes Extra: Direkt vor dem Tierpark dreht sich wieder das Kölner Riesenrad und wer clever kombiniert, spart sogar Geld.

Lichterzauber von oben: Das Riesenrad ergänzt ab sofort die China Lights im Kölner Zoo. © Das Kölner Riesenrad

Noch bis zum 1. Februar verwandeln die China Lights den Zoo jeden Abend von 17.30 bis 21 Uhr in ein buntes Lichtermeer.

Neu dabei: Das Riesenrad auf der großen Wiese vor dem Haupteingang. Von dort aus gibt es die leuchtenden Figuren jetzt auch aus der Vogelperspektive zu sehen.

Wer online ein Zoo- oder China-Lights-Ticket bucht, bekommt Vergünstigungen für die Riesenradfahrt obendrauf.

Zoo-Vorstand Christopher Landsberg freut sich über das Gesamtpaket: "China Lights, Riesenrad und ein schöner Tag im Zoo – wir freuen uns, den Menschen im Rheinland ein tolles Erlebnis-Paket für perfekte Januartage schnüren zu können."