Winterzauber von oben: Kölner Riesenrad dreht sich wieder
Köln - Die China Lights im Kölner Zoo bekommen in diesem Januar ein echtes Extra: Direkt vor dem Tierpark dreht sich wieder das Kölner Riesenrad und wer clever kombiniert, spart sogar Geld.
Noch bis zum 1. Februar verwandeln die China Lights den Zoo jeden Abend von 17.30 bis 21 Uhr in ein buntes Lichtermeer.
Neu dabei: Das Riesenrad auf der großen Wiese vor dem Haupteingang. Von dort aus gibt es die leuchtenden Figuren jetzt auch aus der Vogelperspektive zu sehen.
Wer online ein Zoo- oder China-Lights-Ticket bucht, bekommt Vergünstigungen für die Riesenradfahrt obendrauf.
Zoo-Vorstand Christopher Landsberg freut sich über das Gesamtpaket: "China Lights, Riesenrad und ein schöner Tag im Zoo – wir freuen uns, den Menschen im Rheinland ein tolles Erlebnis-Paket für perfekte Januartage schnüren zu können."
Übrigens: Das Riesenrad bleibt noch bis zum 21. März stehen, also auch dann noch, wenn die China Lights schon vorbei sind.
Einzel-Tickets fürs Riesenrad sind ebenfalls erhältlich.
Titelfoto: Das Kölner Riesenrad