09.03.2023 15:33 "Letzte Generation" besetzt Kölner Rathaus: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Am Donnerstagvormittag haben Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation das Historische Rathaus in Köln besetzt. Die Polizei rückte an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" haben am Donnerstag das Kölner Rathaus besetzt. Die Polizei griff ein und löste die Aktion auf. Die Polizei stellte Warnwesten, Plakate und ein Megafon der Aktivisten sicher. © Vincent Kempf Am Vormittag hatte eine Gruppe Klimaaktivisten für Aufsehen vor dem Historischen Rathaus in der Kölner Altstadt gesorgt. Wie der Express berichtete, hatten die Mitglieder der Bewegung gegen 10.30 Uhr die Balkone des ersten Stockwerks des Gebäudes erklommen und Plakate mit der Aufschrift "Wir müssen reden" in die Höhe gehalten. Mit der Aktion sei insbesondere die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66, parteilos) angesprochen worden. So habe eine Aktivistin Reker unter anderem auf die "Wasserknappheit im Jahr 2050" aufmerksam gemacht, wie es in dem Bericht hieß. Köln Sportwagen gerät nach Crash in Brand, Fahrer flüchtet mit Kennzeichen Wenig später gegen 11 Uhr traf dann die Polizei mit mehreren Streifenwagen am Ort des Geschehens ein und löste die Aktion auf. Mehrere Streifenwagen rückten am Donnerstagvormittag in die Kölner Altstadt aus. © Vincent Kempf Warnwesten, Plakate und ein Megafon der Aktivisten seien von den Beamten sichergestellt worden.



