A3-Panne: Ausfahrt zur Zoobrücke in Köln bleibt fast ein Jahr dicht

Köln - Die Ausfahrt von der A3 auf die A4 zur Zoobrücke in Köln ‑Ost bleibt voraussichtlich noch bis Februar 2027 gesperrt, obwohl sie schon diese Woche wieder hätte frei sein sollen.

Autofahrer, die die Ausfahrt von der A3 auf die A4 Richtung Zoobrücke nutzen möchten, müssen sich nun noch bis Februar 2027 gedulden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Autobahn GmbH auf Nachfrage des Kölner Stadtanzeigers mitteilte, ist der Baustellenplaner länger krank gewesen und dadurch seien wichtige Infos über den Bauablauf nicht weitergegeben worden. Das Ergebnis: Alles verzögert sich drastisch.

Zwar klingt der Umweg erst mal harmlos, nur 1–2 Kilometer extra, aber gerade zur Rushhour staut es sich auf der A4 vor dem Kreuz Ost mehr als sonst.

Grund dafür ist eine zusätzliche Baustelle dort. Immerhin sollen diese Arbeiten bis zu den Osterferien erledigt sein, wenn das Wetter mitspielt.

Bis dahin heißt es gedulden und die Umleitung nutzen.