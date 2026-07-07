Ab Montag: Wichtiges Pendler-Parkhaus fällt wochenlang aus

Köln - Wer normalerweise in Bensberg das Auto abstellt und mit der Stadtbahn weiter nach Köln fährt, muss sich bald auf Einschränkungen einstellen.

Die P&R-Anlage an der U-Bahn-Station Bensberg bleibt wegen Sanierungsarbeiten fast vier Wochen lang geschlossen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Vom 20. Juli bis 17. August bleibt die P&R-Anlage an der U-Bahn-Station Bensberg wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten komplett geschlossen. Das teilten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit.

Besonders ärgerlich: Zeitgleich ist auch die Stadtbahn-Linie 1 im rechtsrheinischen Bereich wegen weiterer Bauarbeiten zwischen Bensberg und Deutz gesperrt.

Viele Pendler nutzen normalerweise die P&R-Anlage, um von dort mit der Linie 1 in Richtung Kölner Innenstadt zu fahren. Diese Möglichkeit fällt nun für mehrere Wochen komplett weg.

Die KVB rät Autofahrern deshalb, auf andere Park-and-Ride-Anlagen auszuweichen. Als Alternativen werden die Standorte Thielenbruch und Schlebusch empfohlen.