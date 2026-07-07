Neue Regel für Vapes: Was Raucher jetzt unbedingt wissen müssen

Köln – Wer seine Einweg-Vapes bisher einfach in den Mülleimer geworfen hat, muss jetzt umdenken. Seit vergangener Woche gilt bundesweit eine neue Rücknahmepflicht.

Einweg-Vapes enthalten Lithium-Batterien und dürfen deshalb nicht im Hausmüll entsorgt werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Laut dieser neuen Regelung müssen Geschäfte, die Einweg-Vapes verkaufen, die Geräte kostenlos zurücknehmen, und zwar auch ohne einen Neukauf.

Davon betroffen sind nicht nur große Supermärkte, sondern auch Kioske, Tankstellen und Tabakläden. Darauf weisen die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln hin.

Der Grund dafür steckt im Inneren der kleinen E-Zigaretten: Sie enthalten Lithium-Batterien. Werden die Geräte falsch entsorgt und landen im Restmüll, können die Akkus beschädigt werden und im schlimmsten Fall sogar Brände auslösen.

Für Entsorgungsbetriebe gehören solche Vorfälle offenbar mittlerweile zum Alltag. Mit der neuen Rücknahmepflicht soll genau das verhindert werden.