Neue Regel für Vapes: Was Raucher jetzt unbedingt wissen müssen
Köln – Wer seine Einweg-Vapes bisher einfach in den Mülleimer geworfen hat, muss jetzt umdenken. Seit vergangener Woche gilt bundesweit eine neue Rücknahmepflicht.
Laut dieser neuen Regelung müssen Geschäfte, die Einweg-Vapes verkaufen, die Geräte kostenlos zurücknehmen, und zwar auch ohne einen Neukauf.
Davon betroffen sind nicht nur große Supermärkte, sondern auch Kioske, Tankstellen und Tabakläden. Darauf weisen die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln hin.
Der Grund dafür steckt im Inneren der kleinen E-Zigaretten: Sie enthalten Lithium-Batterien. Werden die Geräte falsch entsorgt und landen im Restmüll, können die Akkus beschädigt werden und im schlimmsten Fall sogar Brände auslösen.
Für Entsorgungsbetriebe gehören solche Vorfälle offenbar mittlerweile zum Alltag. Mit der neuen Rücknahmepflicht soll genau das verhindert werden.
Alternativ zu den Geschäften nehmen auch die Wertstoff-Center sowie die mobile Schadstoffsammlung der AWB die Geräte entgegen. Die Rückgabestellen sollen künftig ähnlich wie bei Batterien mit einem einheitlichen Symbol gekennzeichnet werden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn