Achtung, Pendler! Diese KVB-Haltestelle wird wochenlang nicht angefahren
Köln - Bei den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) stehen in der nächsten Woche Bauarbeiten an. Für Fahrgäste der Linien 3 und 4 heißt das vorübergehend: umplanen!
Wie KVB mitteilt, wird die Haltestelle "Stegerwaldsiedlung" saniert und das bedeutet zeitweise keinen Halt.
Los geht es am 30. März: Bis zum 11. April wird zuerst der Bahnsteig in Richtung Görlinger Zentrum bzw. Bocklemünd erneuert.
Danach ist die andere Seite dran. Vom 13. April bis zum 25. April wird in Richtung Thielenbruch bzw. Schlebusch gearbeitet.
Wichtig für alle Pendler: Während der Bauarbeiten rauschen die Bahnen einfach durch. Das bedeutet: kein Stopp an der "Stegerwaldsiedlung"! Stattdessen müsst Ihr auf die Haltestelle "Koelnmesse" ausweichen.
Gearbeitet wird übrigens immer tagsüber zwischen 7 und 17 Uhr.
KVB: Weitere Baustelle im Kölner Norden
Auch im Kölner Norden wird gewerkelt. In Niehl stehen umfangreiche Arbeiten an den Oberleitungen an.
Zwischen dem 30. März und dem 14. Mai wird entlang der Linie 12 nachts geschraubt. Konkret betrifft das den Abschnitt zwischen "Fordwerke Nord" und "Niehl Nord".
Die Arbeiten laufen jeweils zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, allerdings mit einer kleinen Verschnaufpause am Wochenende: In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bleibt es ruhig.
Glücklicherweise hat das Ganze auf den Stadtbahnverkehr keinen Einfluss. Anwohner müssen sich aber auf Lärm in der Nacht einstellen.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa