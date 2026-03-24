Achtung, Pendler! Diese KVB-Haltestelle wird wochenlang nicht angefahren

Köln - Bei den Kölner Verkehrsbetrieben ( KVB ) stehen in der nächsten Woche Bauarbeiten an. Für Fahrgäste der Linien 3 und 4 heißt das vorübergehend: umplanen!

Wegen Bauarbeiten rauschen die Bahnen der Linien 3 und 4 ab Montag (30. März) ohne Halt durch die Haltestelle "Stegerwaldsiedlung". (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Wie KVB mitteilt, wird die Haltestelle "Stegerwaldsiedlung" saniert und das bedeutet zeitweise keinen Halt.

Los geht es am 30. März: Bis zum 11. April wird zuerst der Bahnsteig in Richtung Görlinger Zentrum bzw. Bocklemünd erneuert.

Danach ist die andere Seite dran. Vom 13. April bis zum 25. April wird in Richtung Thielenbruch bzw. Schlebusch gearbeitet.

Wichtig für alle Pendler: Während der Bauarbeiten rauschen die Bahnen einfach durch. Das bedeutet: kein Stopp an der "Stegerwaldsiedlung"! Stattdessen müsst Ihr auf die Haltestelle "Koelnmesse" ausweichen.

Gearbeitet wird übrigens immer tagsüber zwischen 7 und 17 Uhr.