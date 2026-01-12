Anwohner sind wütend: Protest gegen neues Drogenhilfezentrum in Köln

Köln - Streit um ein neues Drogenhilfezentrum in Köln : Viele Anwohner wehren sich gegen die Pläne der Stadt und haben bereits eine Petition gestartet.

Laut der Stadt reicht das aktuelle Hilfsangebot am Neumarkt nicht mehr aus. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Seit Ende Dezember steht fest: Die Stadt Köln will ein neues Suchthilfezentrum bauen, um den offenen Drogenkonsum, besonders rund um den Neumarkt, besser zu kontrollieren.

Das Zentrum soll Beratung, medizinische Versorgung und einen kontrollierten Konsumraum bündeln und am Perlengraben im Pantaleonsviertel entstehen.

Viele Nachbarn finden die Pläne alles andere als gut. Sie haben die IG Pantaleonsviertel gegründet und starteten Online-Petitionen, um den Bau zu verhindern oder einen anderen Standort zu fordern.

Dabei geht es vor allem um Sorge um die Nachbarschaft, die Nähe zu Wohnhäusern, Spielplätzen und Kitas sowie um die Frage, ob die Stadt die Pläne ausreichend durchdacht hat.