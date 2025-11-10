Bahn-Drama in Köln! Strecke zwischen Hauptbahnhof und Ehrenfeld dicht

Köln - Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld läuft derzeit ein Notarzt-Einsatz am Bahnhof: Eine Person soll unter einem Zug liegen.

Die Polizei ist derzeit am Ehrenfelder Bahnhof vor Ort. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Einem Bericht des Express zufolge soll sich der Vorfall gegen 14.50 Uhr ereignet haben.

Demnach handelt es sich bei dem betroffenen Zug um den RE9 in Richtung Aachen.