Bahn-Drama in Köln! Strecke zwischen Hauptbahnhof und Ehrenfeld dicht
Köln - Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld läuft derzeit ein Notarzt-Einsatz am Bahnhof: Eine Person soll unter einem Zug liegen.
Einem Bericht des Express zufolge soll sich der Vorfall gegen 14.50 Uhr ereignet haben.
Demnach handelt es sich bei dem betroffenen Zug um den RE9 in Richtung Aachen.
Aktuell soll die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Ehrenfeld komplett gesperrt sein. Bahnreisende müssen sich auf Verspätungen und Teilausfälle einstellen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa