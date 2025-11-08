Für mehr Sicherheit: Spontane Rad-Demo am Samstag in Köln

Köln - Chaos an der Rheinuferstraße in Köln ! Weil die Stadt einen Radweg zurückgebaut hat, holen sich die Fahrradfans ihren Platz jetzt selbst zurück - mit einer spontanen Demo am Samstag (15. November).

Beispiel eines Pop-up-Radwegs: 2023 hat der Fahrrad-Entscheid Köln auf der Roonstraße protestiert. (Archivbild) © Fahrrad-Entscheid Köln

Da lässt sich der Fahrrad-Entscheid Köln nicht lumpen: Wie die Verantwortlichen mitteilen, gibt es von 13 bis 15 Uhr, eine spontane Demo mit einem Pop-up-Radweg.

Der wird genau da sein, wo der vorherige provisorische Radweg abgebaut wurde, und zwar zwischen Malakoffturm und Maritim Hotel.

Das Ganze unter dem Motto: "Sichere Radwege bauen, nicht abreißen". Die Politik solle ihre Wahlversprechen ernst nehmen und sichere Radwege in Köln umsetzen.

Ursprünglich war der Weg von der Stadtverwaltung langfristig geplant und sollte in einem nahtlosen Übergang von Provisorium und Neugestaltung entstehen.

"Die laufenden Kosten für den bislang als Provisorium eingerichteten Radweg sind bei der derzeitigen Haushaltslage jedoch nicht tragbar", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.