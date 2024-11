Bilanz zum Karnevalsstart: So viel Müll haben die Jecken in Köln hinterlassen

Nach der Party kommt die Arbeit: Insgesamt 85 Tonnen Abfall haben die Kölner AWB nach dem Karnevalsauftakt gesammelt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Im Vergleich zum Durchschnittswert der vergangenen Jahre habe sich die Müllmenge in der Domstadt um etwa 15 Prozent reduziert - dieses Jahr fielen "lediglich" rund 85 Tonnen Abfall an.

Das teilen die AWB in einer Pressemeldung am Mittwoch mit.

Demnach sei der Rückgang der Müllmenge darauf zurückzuführen, dass insgesamt weniger Jecken in der Stadt unterwegs waren. Gründe dafür seien das schlechte Wetter sowie die Tatsache, dass der Sessionsauftakt auf einen Montag gefallen ist, gewesen.

Dennoch seien die Karnevals-Hotspots an der Zülpicher Straße, am Heumarkt, im Rathausumfeld, am Alter Markt, am Kölner Dom sowie am Hauptbahnhof stark verschmutzt gewesen, berichten die AWB weiter.