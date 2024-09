Café in Köln explodiert und ausgebrannt! Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Köln - Das Ladenlokal ist vollständig ausgebrannt, die Schaufensterscheiben sind zerstört, Teile der zerfetzten Außenverkleidung hängen lose herunter: In Köln hat es erneut eine Explosion gegeben, diesmal in Pesch am Stadtrand.

Zum Hintergrund der jüngsten Explosion halten sich die Ermittler bedeckt. Nach ersten Erkenntnissen stehe sie nicht im Zusammenhang mit den Taten in den vergangenen Wochen. Dennoch: Die Serie von Explosionen ist für die Einwohner der viertgrößten deutschen Stadt beunruhigend und in dieser Form beispiellos.

Anwohner berichteten in der Nacht um 2.45 Uhr von einem lauten Knall. Kurz darauf stand das Café im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Die Fassade des Geschäfts wurde bei der Explosion vollständig zerstört. © Patrick Schüller

Allein in der vergangenen Woche gab es zwei Detonationen in der direkten Innenstadt. In einer nahe gelegenen Schule meldeten sich daraufhin Eltern mit der Frage, ob der Unterricht überhaupt stattfinden könne.

"Es macht mir schon Sorge", sagte Ralf Kurz, ein Anwohner des ausgebrannten Cafés, am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. "Weil das immer weitergeht, und man hat ja hier schon mehrere Anschläge in Köln erlebt."

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos) äußerte Verständnis dafür, dass sich Menschen angesichts der Explosionen um ihre Sicherheit sorgen. "Ich hoffe auf schnelle Ermittlungserfolge", sagte Reker der dpa.

Sie vertraue darauf, dass die Polizei alles Notwendige unternehme, um die Kölnerinnen und Kölner zu schützen. Nach Angaben einer Stadt-Sprecherin will der Polizeipräsident in der kommenden Woche in einer Ratssitzung über die Lage informieren.

Mehr als 60 Ermittler arbeiten an der Aufklärung der Explosionsserie - neben Köln gab es ähnliche Taten auch in anderen nordrhein-westfälischen Städten wie Duisburg und Engelskirchen. Auch bei Schüssen, die Unbekannte am frühen Morgen auf die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Solingen abgaben, sehen die Ermittler Bezüge zur Explosionsserie.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Schüsse eigentlich einem Menschen galten, der mit den Explosionen zu tun hat - und dass die Täter sich in der Tür irrten.

Erstmeldung: 25. September, 6.23 Uhr, aktualisiert: 18.48 Uhr