CSD in Köln: Eine Million Menschen feiern heute die Liebe

Köln - Zum Christopher Street Day (CSD) in Köln werden am heutigen Sonntag mehr als eine Million Menschen erwartet.

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (englisch: LGBTIQ) Gemeinschaft in Europa. Ähnlich groß ist in Deutschland nur der CSD in Berlin .

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert, als Polizisten die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auflösten.