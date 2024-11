Der frühe Vogel tanzt in Köln! Erster Wake-up-Club in Deutschland eröffnet noch diese Woche

Köln - Frühaufsteher aufgepasst! Ab Donnerstag startet im "Tsunami Club" in der Kölner Südstadt eine ganz besondere Party-Reihe: Statt die Nacht mit viel Alkohol durchzumachen, könnt Ihr hier zu wummernden Electro-Beats in den Tag starten.

In Köln können Feierwütige ab Donnerstag bereits am frühen Morgen echtes Party-Feeling genießen (Symbolbild). © Sophia Kembowski/dpa

Natürlich gibt es in Köln bereits jetzt schon einige Clubs, die erst am frühen Morgen öffnen und als "After Hour"-Location die Menschen anziehen, die nach einer durchzechten Nacht noch immer nicht genug haben.

Das Konzept im "Tsunami Club" ist allerdings ein anderes: Hier können sich Feierwütige noch vor der Arbeit auf der Tanzfläche austoben und so den Tag voller Elan starten.

Zwar bietet der Veranstalter dabei auch alkoholische Getränke wie Bier oder Cocktails an, gleichzeitig wird auch eigens ein Barista engagiert, der die Gäste mit frischem Kaffee versorgen wird. Auch Snacks sollen angeboten werden.

Starten wird das Format am Donnerstag, bereits um 6 Uhr, das Ende ist für 9 Uhr geplant. Tickets für die Premiere sind über die Webseite des "Tsunami Club" erhältlich und kosten 5,79 Euro.