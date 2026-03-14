Große Razzia in Köln: Ordnungsamt macht zwei Kioske dicht
Köln - Bei einer Kontrolle in Köln haben Behörden Tausende illegale Vapes und andere verbotene Produkte entdeckt. Zwei Kioske mussten daraufhin sofort schließen.
Wie die Stadt mitteilt, nahmen Mitarbeiter des Ordnungsamts am Donnerstag zunächst einen Kiosk an der Trimbornstraße im Stadtteil Köln-Kalk unter die Lupe.
Dabei machten sie eine brisante Entdeckung: In einem Versteck im Tresen lagen mehrere hundert verbotene Vapes sowie Schnupftabak.
Vor Ort trafen die Kontrolleure nicht nur den aktuellen Betreiber an, sondern auch die früheren Besitzer. Diese hatten bereits im Juni 2025 eine Gewerbeuntersagung bekommen.
Parallel dazu beobachteten Einsatzkräfte einen weiteren Kiosk in der Guilleaumestraße im Stadtteil Köln-Mülheim, der offenbar mit dem ersten Laden in Verbindung steht.
Dort luden mehrere Personen Müllsäcke in ein Auto. Das Fahrzeug fuhr anschließend mehrfach um den Block, bevor die Säcke schließlich in die Garage einer benachbarten Pizzeria gebracht wurden. Die Polizei griff ein und fand in den Säcken eine große Menge illegales Zeug.
Ermittler finden Keller bis zur Decke mit Vapes voll
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete ein Ermittlungsrichter schließlich auch Durchsuchungen in den Wohnungen der Beschuldigten an.
Dabei machten die Einsatzkräfte einen weiteren Fund: In einem Kellerraum stapelten sich offenbar Tausende illegale Vapes und ähnliche Produkte. Der Raum soll laut Ordnungsamt sogar bis unter die Decke damit gefüllt gewesen sein.
Wie viele Geräte genau sichergestellt wurden, ist noch unklar. Die Ermittler müssen die Gegenstände erst noch zählen. Gegen die Beteiligten sollen nun Strafverfahren eingeleitet werden.
Für die beiden Kioske hat das Ganze bereits Konsequenzen: Das Ordnungsamt der Stadt Köln hat beide Geschäfte mit sofortiger Wirkung dichtgemacht.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa