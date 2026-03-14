Große Razzia in Köln: Ordnungsamt macht zwei Kioske dicht

Köln - Bei einer Kontrolle in Köln haben Behörden Tausende illegale Vapes und andere verbotene Produkte entdeckt. Zwei Kioske mussten daraufhin sofort schließen.

Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollierten einen Kiosk in Köln und entdeckten dabei Hunderte illegaler Vapes und Snus in einem versteckten Fach im Tresen. (Symbolfoto) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Stadt mitteilt, nahmen Mitarbeiter des Ordnungsamts am Donnerstag zunächst einen Kiosk an der Trimbornstraße im Stadtteil Köln-Kalk unter die Lupe.

Dabei machten sie eine brisante Entdeckung: In einem Versteck im Tresen lagen mehrere hundert verbotene Vapes sowie Schnupftabak.

Vor Ort trafen die Kontrolleure nicht nur den aktuellen Betreiber an, sondern auch die früheren Besitzer. Diese hatten bereits im Juni 2025 eine Gewerbeuntersagung bekommen.

Parallel dazu beobachteten Einsatzkräfte einen weiteren Kiosk in der Guilleaumestraße im Stadtteil Köln-Mülheim, der offenbar mit dem ersten Laden in Verbindung steht.

Dort luden mehrere Personen Müllsäcke in ein Auto. Das Fahrzeug fuhr anschließend mehrfach um den Block, bevor die Säcke schließlich in die Garage einer benachbarten Pizzeria gebracht wurden. Die Polizei griff ein und fand in den Säcken eine große Menge illegales Zeug.