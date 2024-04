Endlich Klarheit! Kölner Traditions-Event darf stattfinden - doch ganz anders als zuvor

Die Kölner Weinwoche gehört bereits seit 1973 fest in den Veranstaltungskalender der Stadt. © Andreas Arnold/dpa

Das bestätigte der Veranstalter nun auf seinem Facebook-Kanal. Demnach konnte eine Alternativlösung gefunden werden, um das beliebte Festival in der Kölner Innenstadt auch in diesem Jahr ausrichten zu können.

Zur Erinnerung: Am 24. März hatte der Veranstalter nur acht Wochen vor dem eigentlichen Start der Weinwoche mitgeteilt, dass das Traditions-Event in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf dem Heumarkt stattfinden könnte. Grund dafür sei eine Beschwerde eines Anwohners bei der Stadt Köln gewesen. Auch eine komplette Absage der Veranstaltung konnte damals nicht ausgeschlossen werden.

Nun ist jedoch klar, dass sich auch in diesem Jahr Weinfans in der Kölner Innenstadt versammeln dürfen. Allerdings nicht am Heumarkt, sondern am nur wenige Kilometer entfernten Neumarkt.

"Nachdem die Nutzung des Kölner Heumarktes für unsere Weinwoche im Jahr 2024 leider nicht möglich ist, konnten wir eine Alternative in Kooperation mit der Stadt Köln auf dem Neumarkt erarbeiten", teilt dazu der Veranstalter mit.