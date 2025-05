Freibad-Saison startet in Kürze: Das ist neu in den Kölner Bädern

Köln - Badehosen rausgeholt und aufgepasst: Am Wochenende startet in Köln offiziell die Freibad-Saison.

Im Kölner Stadionbad wird es ein ganz neues Becken für Freiluftschwimmerinnen und -schwimmer geben. © Christian Knieps/dpa

Das haben die KölnBäder am Mittwoch mitgeteilt.

Demnach fällt der Startschuss für die Freibäder in diesem Jahr am kommenden Samstag (10. Mai) - und auch in diesem Jahr dürfen sich Kölnerinnen und Kölner auf einige besondere Services freuen.

So wird es auch in diesem Jahr wieder die bewährte "Freibad-Ampel" geben, mit der die KölnBäder über die aktuellen Öffnungen der Freibäder je nach Wetterlage informiert.

"Diese Planungssicherheit ist für unsere Gäste genauso hilfreich wie für unsere Personalplanung", betont Marc Riemann, Bereichsleiter Bäderbetriebsmanagement bei dem städtischen Unternehmen.

Unabhängig von der Ampel bleiben mit dem Ossendorfbad und dem Höhenbergbad zwei Freibäder durchgehend geöffnet.