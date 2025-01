Gefährliche Partydroge: Stadt Köln prüft Lachgas-Verbot

Köln - Insbesondere in der jungen Partyszene gilt Lachgas als beliebte Droge. Doch damit könnte in Köln bald Schluss sein.

Der Konsum von Lachgas gehört auch in Köln inzwischen fest zur Partyszene. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wegen der gefährlichen Nebenwirkungen des Mittels - bei Konsum drohen Nervenschäden, Sauerstoffmangel und eine Abhängigkeit - prüft die Stadtverwaltung aktuell ein Verkaufsverbot von Lachgas an Kinder und Jugendliche.

Sollte das tatsächlich erlassen werden, wären der Verkauf sowie die Weitergabe der Party-Droge an Minderjährige im gesamten Stadtgebiet untersagt, wie Jutta Doppke-Metz von der Stadt Köln laut "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Demnach sei eine solche Maßnahme bereits im Vorjahr geprüft worden, ehe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) ankündigte, zeitnah ein bundesweites Verkaufsverbot umsetzen zu wollen.

Daher sei das Vorhaben in Köln zunächst auf Eis gelegt worden. Weil allerdings eine schnelle Umsetzung auf Bundesebene dennoch nicht zu erwarten sei, wolle die Stadt die Planung für ein eigenes Verkaufsverbot an Minderjährige wieder aufnehmen, so Doppke-Metz.