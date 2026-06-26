Wegen anhaltender Hitze: AWB warnt vor Fahrten zum Wertstoffhof

Köln - Die Temperaturen kratzen an der 40-Grad-Marke - da wird selbst der Weg zum Wertstoffhof schnell zur schweißtreibenden Angelegenheit. Deshalb richtet die AWB jetzt einen Appell an alle Kölner .

Die AWB empfiehlt, Fahrten zum Wertstoffhof bei der aktuellen Hitzewelle möglichst auf kühlere Tage zu verschieben. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Wer in den kommenden Tagen Sperrmüll, Grünschnitt oder andere Abfälle zu einem der beiden Wertstoff-Center bringen möchte, sollte sich den Ausflug am besten noch einmal überlegen.

Nach Angaben der AWB ist wegen der anhaltenden Hitze mit einem besonders hohen Andrang in den Standorten Ossendorf und Gremberghoven zu rechnen.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe empfehlen deshalb, nicht dringend notwendige Fahrten auf kühlere Tage zu verlegen. So könnten unnötige Wege und längere Aufenthalte in der prallen Sonne vermieden werden.

Lässt sich die Entsorgung nicht verschieben, rät die AWB dazu, möglichst früh am Tag vorbeizukommen.