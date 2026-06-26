Hitze-Alarm in Köln: Hier gibt’s jetzt eine Abkühlung mitten in der City
Köln - Gegen die drückende Sommerhitze setzt Köln auf die Aktion "Cooling Cologne". Damit wird der Rudolfplatz am Freitag erneut zur Abkühlungszone.
Zwischen 13 und 17 Uhr sollen dort wieder spezielle Sprühschläuche feinen Wassernebel versprühen und so für eine willkommene Erfrischung sorgen. Hinter dem Projekt stehen die Stadt Köln und die RheinEnergie.
Dass solche Maßnahmen künftig wichtiger werden, zeigen aktuelle Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach muss Köln in naher Zukunft mit 60 bis 70 Tagen pro Jahr rechnen, an denen die Temperaturen über 25 Grad Celsius steigen.
Hinzu kommen 20 bis 30 Tropennächte, in denen die Temperaturen selbst nachts nicht mehr unter 20 Grad fallen.
Vor allem dicht bebaute Innenstadtbereiche entwickeln sich dadurch zunehmend zu sogenannten Hitzeinseln.
So funktioniert "Cooling Cologne"
Mit "Cooling Cologne" wolle die Stadt gezielt auf diese Entwicklung reagieren. Die feinen Wassertröpfchen aus den Schläuchen senken die Umgebungstemperatur und sollen die Hitzebelastung auf stark frequentierten Plätzen reduzieren.
Seit dem Start des Projekts im Jahr 2022 kam die Technik bereits an mehreren Orten zum Einsatz - darunter im Rheingarten am Weltjugendtagsweg, auf dem Severinskirchplatz, dem Chlodwigplatz und dem Rudolfplatz.
Das eingesetzte Trinkwasser sei hygienisch einwandfrei und gelange anschließend vollständig zurück in den natürlichen Wasserkreislauf.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa