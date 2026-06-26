Hitze-Alarm in Köln: Hier gibt’s jetzt eine Abkühlung mitten in der City

Köln - Gegen die drückende Sommerhitze setzt Köln auf die Aktion "Cooling Cologne". Damit wird der Rudolfplatz am Freitag erneut zur Abkühlungszone.

Bei "Cooling Cologne" sorgen feine Wassernebel aus Sprühschläuchen an heißen Tagen für spürbare Abkühlung in der Kölner Innenstadt. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Zwischen 13 und 17 Uhr sollen dort wieder spezielle Sprühschläuche feinen Wassernebel versprühen und so für eine willkommene Erfrischung sorgen. Hinter dem Projekt stehen die Stadt Köln und die RheinEnergie.

Dass solche Maßnahmen künftig wichtiger werden, zeigen aktuelle Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach muss Köln in naher Zukunft mit 60 bis 70 Tagen pro Jahr rechnen, an denen die Temperaturen über 25 Grad Celsius steigen.

Hinzu kommen 20 bis 30 Tropennächte, in denen die Temperaturen selbst nachts nicht mehr unter 20 Grad fallen.

Vor allem dicht bebaute Innenstadtbereiche entwickeln sich dadurch zunehmend zu sogenannten Hitzeinseln.