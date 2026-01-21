Gute Nachrichten für Fahrgäste: Köln bekommt neue Stadtbahnen

Köln - Schluss mit den 20 Jahre alten Bahnen: Von A nach B zu kommen, wird in Zukunft für Kölner deutlich bequemer. Noch müssen sich Fahrgäste aber gedulden.

Ab 2030 sollen neue, moderne KVB-Züge durch Köln rollen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Stadt mitteilt, sollen für die KVB bis zu 69 neue Wagen angeschafft werden, um die alte Flotte endlich in Rente zu schicken.

Die Züge seien mittlerweile zwischen 18 und 20 Jahre alt und sollen ab 2030 nach und nach aus dem Verkehr verschwinden. Sie zu renovieren, komme aus Sicherheitsgründen nicht infrage.

Die neuen Wagen werden 30 Meter lang und deutlich moderner sein. Im Vergleich zu den alten Zügen sind sie komfortabler, barrierefreier und flexibler einsetzbar. Zum Einsatz kommen sie auf den Linien 1, 7, 9, 12 sowie 15 und sie sind für 30 Jahre ausgelegt.

Damit das alles bezahlt werden kann, plant die Stadt Köln ein Gesellschafterdarlehen von bis zu 364 Millionen Euro an die KVB. Zunächst sollen 33 Züge in einer ersten Bestellung geordert werden.