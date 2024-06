"Kick & Comedy" in Kölner Fan Zone: Deutsche Comedy-Auswahl liefert sich heißes Duell mit England

Die Spezial-Neuauflage des ewigen Duells zwischen Deutschland und England findet im Tanzbrunnen in Köln-Deutz statt. © Sascha Thelen/dpa

Starten wird die Veranstaltung am 24. Juni in der Fan-Zone am Tanzbrunnen in Köln-Deutz.

Dann werden sich die hochrangigen Komiker um Deutschlands Kapitän Matze Knop (49) und die englische Delegation um Charlie Baker (48) und Ian Ston (61) jedoch nicht nur einen heißen Wettkampf auf der Bühne liefern, sondern auch auf dem grünen Rasen alles für ihr Land geben.

"Die Veranstaltung lädt Comedians und Fans ein, gemeinsam Fußball zu spielen, gemeinsam zu lachen und somit einen Beitrag zur Völkerverständigung zwischen Deutschen und Engländern zu leisten", teilt die Stadt Köln dazu mit.

Und auch der Zeitplan steht bereits fest: Anpfiff für das besondere Duell ist um 16 Uhr. Dann tragen zwei Teams der deutschen Komiker-Nationalelf und zwei Mannschaften der "English Fans & Comedians" das erste Spiel des Tages aus.