Knall an Kölner Kreuzung: Streifenwagen in Unfall verwickelt

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen der Kölner Polizei am Samstagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der demolierte Streifenwagen macht deutlich: Der Zusammenstoß am Samstagabend hatte es in sich.
Gegen 19 Uhr knallte das Polizeiauto an der Kreuzung Bayenthalgürtel/Pferdmengesstraße mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen und prallte schließlich gegen einen Ampelmast mitten im Kreuzungsbereich.

Trotz des heftigen Unfalls hatten alle Beteiligten Glück im Unglück: Sowohl die Beamten als auch die Insassen der beiden anderen Autos blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen bestätigt.

Die Fahrzeuge mussten derweil abgeschleppt werden.

Ein Einsatzteam der Polizei aus Euskirchen übernahm schließlich die Unfallaufnahme.

Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.
Erst nach Mitternacht konnte der Verkehr dort wieder freigegeben werden.

