Köln-Triathlon am Sonntag: Mit diesen Sperrungen musst du rechnen

Köln - Am Sonntag startet zum dritten Mal der Köln -Triathlon. Anwohnerinnen und Anwohner müssen daher mit einigen Straßensperrungen rechnen.

Am Sonntag startet bereits zum dritten Mal der Köln-Triathlon. Mit dabei sind so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie nie zuvor. © Kölner AusdauerSport GmbH

Insgesamt 3700 Triathletinnen und Triathleten haben sich bis dato für das Sport-Event angemeldet - so viele wie nie zuvor!

Erstmalig sind in diesem Jahr auch 46 Spitzen-Sportler (14 Frauen und 32 Männer) in Köln dabei, um nicht nur um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 13.200 Euro zu kämpfen, sondern sich auch wichtige Punkte für das eigene Rating beim Triathlon-Weltverband (PTO) zu sichern.

Während der Veranstaltung müssen Anwohner zwischen 6 Uhr und 16 Uhr mit einigen Einschränkungen rechnen - insbesondere in der Innenstadt und im Stadtteil Deutz.

Gesperrt werden beispielsweise die Rheinuferstraße zwischen der Severinsbrücke und der Hohenzollernbrücke in beiden Fahrtrichtungen, die Deutzer Brücke (stadteinwärts) sowie die Severinsbrücke (stadtauswärts) und die Deutzer Rheinpromenade zwischen Lanxess-Arena und dem Kreuz-Gremberg.