Kölner Autokino schließt am Donnerstag für immer! Das sind die letzten Filme

Köln - Stolze 57 Jahre lang war das Autokino in Köln Anlaufstelle für Filmfans aus der ganzen Region. Am Donnerstag fällt zum letzten Mal der Vorhang.

Über fünf Dekaden lang war das Autokino in Köln-Porz Anlaufstelle für Cineasten aus der ganzen Region. Am Donnerstag ist endgültig Schluss. © Henning Kaiser/dpa

Das hat die Drive-in Autokinobetriebs GmbH bereits im Juni dieses Jahres bekannt gegeben.

Grund für die Schließung seien "politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten", teilte das Unternehmen dazu mit. Außerdem laufe der Pachtvertrag für das Gelände im Stadtteil Porz mit der Stadt zum 31. Oktober aus und eine Verlängerung sei nicht gewünscht.

Bis zur endgültigen Schließung am Donnerstag dürfen sich Kölner Kinofans allerdings noch einmal auf einige echte Hochkaräter auf der 540 Quadratmeter großen Riesen-Leinwand freuen.

Am Dienstag zeigt das Autokino mit dem "Barbie"-Film noch einmal einen Kassenschlager aus dem vergangenen Jahr, während am Mittwoch ein letztes Mal Paul Walker (†40) und Vin Diesel (57) in "The Fast and the Furious" mit Höchstgeschwindigkeit über die Leinwand brettern. Start der Vorführungen ist jeweils um 19 Uhr.