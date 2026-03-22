Kölnerin seit Samstagmorgen vermisst: Wo steckt Alexandra H. (65)?

Köln - Die Polizei sucht aktuell öffentlich nach der Seniorin Alexandra H. aus Köln-Riehl! Wer hat die ältere Dame gesehen?

Die 65-jährige Alexandra aus Köln-Riehl wird seit Samstagmorgen vermisst. © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben der Beamten sei die 65-Jährige zuletzt am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr in einem Wohnheim auf der Boltensternstraße gesehen worden.

Seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Wie die Polizei sagt, habe die Seniorin Schwierigkeiten, sich zeitlich und örtlich zu orientieren.

Die Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben: