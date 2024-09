Kult-Brauhaus muss dichtmachen: So geht es jetzt für das "Schmitze Lang" weiter

Köln - Mit der Ankündigung, sein Kult-Brauhaus zu schließen, sorgte "Schmitze Lang"-Betreiber Jürgen Mertes im Juli für einen großen Knall in der Kölner Gastro-Szene . Nun ist klar, wie es mit der Gaststätte auf der Severinstraße weitergehen wird.

Auf der Severinstraße in der Kölner Innenstadt finden sich viele Kneipen und Geschäfte. © Oliver Berg/dpa

"Ab Dezember 2024 wird das 'Schmitze Lang' zum John Barleycorn Irish Pub!", teilen die neuen Betreiber auf der Facebookseite der Kult-Kneipe mit.

Zum Auftakt der neuen Karnevals-Session am 11. November wolle man das Brauhaus noch einmal öffnen, in der Zwischenzeit stünden Umbaumaßnahmen an, heißt es weiter.

Sobald die Arbeiten dann abgeschlossen sind, warten einige Neuheiten auf die Besucherinnen und Besucher. "Wir installieren eine neue Schankanlage mit zwölf Bieren vom Fass. Außerdem könnt ihr euch auf Live-Übertragungen von Bundesliga, Champions League und vielen anderen Sportevents freuen", berichten die neuen Betreiber.

Daneben sollen mehrere "Steel-Dart-Scheiben", ein "Pub-Quiz" und eine große Auswahl verschiedener Whiskeys das Angebot abrunden und für den Flair eines echten Irish Pubs sorgen.

Doch auch die traditionellen Fans des kultigen Brauhauses sollen auf ihre Kosten kommen. So teilen die Betreiber mit, dass "alle Erinnerungen an das 'Schmitze Lang' als Dekoration in der Kegelbahn ihren Platz finden" werden. Zudem solle die "gemütliche, urige Atmosphäre" erhalten bleiben.