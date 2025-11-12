KVB hat die Nase voll: "Macht aus der Bahn keine Dönerbude!"

Köln - Fettige Finger, klebrige Sitze und leere Kaffeebecher, die quer durch den Gang rollen: Darauf haben die KVB jetzt endgültig keine Lust mehr! Nach dem Motto "Macht aus der Bahn keine Dönerbude" startet das Verkehrsunternehmen eine neue Kampagne für mehr Rücksicht in Bus und Bahn.

Die neue Kampagne der KVB zum Thema Essen und Trinken in Bus und Bahn. © KVB

Schon der letzte Aufruf, "Macht aus der Bahn keine Telefonzelle", hat viele Kölner zum Schmunzeln und Nachdenken gebracht.

Jetzt geht es also ums Schmatzen, Kleckern und Krümeln. Denn wer regelmäßig mit den Linien 1, 7 oder 18 unterwegs ist, kennt das Problem: Irgendwo riecht es nach Pommes, jemand hält seinen Döner über den Sitz und am Ende klebt der Boden.

Die KVB machen klar: Offenes Essen und Trinken ist tabu! Also bitte keinen Döner, keine Pommes, kein Eis oder Kaffee im offenen Becher in Bus oder Bahn.

Wer erwischt wird, darf laut Hausordnung direkt 20 Euro Strafe zahlen.

Erlaubt bleibt nur, was gut verpackt oder verschließbar ist, zum Beispiel Wasserflaschen, Müsliriegel oder das Brötchen aus der Tüte.