KVB-Störung behoben: Stellwerk legte Bahn lahm

Köln - Wer am Donnerstagmorgen (13. November) mit der Linie 16 unterwegs war, musste Geduld mitbringen. Eine Stellwerkstörung am Reichenspergerplatz sorgte für Chaos.

Auf der Linie 16 kam es am Donnerstagmorgen zu Störungen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die KVB mitteilt, ist die Störung mittlerweile wieder behoben und die Bahnen fahren wieder im üblichen Takt.

Zeitweise fuhren sie am Morgen aufgrund der Störung zwischen Bad Godesberg und Reichenspergerplatz nur bis zur Haltestelle Holweide Vischeringstraße.

Für alle die auf der Strecke unterwegs waren, richtete das Verkehrsunternehmen Ersatzbusse ein.