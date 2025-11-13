KVB-Störung: Stellwerk legt Bahn lahm

Köln - Wer am Donnerstagmorgen (13. November) mit der Linie 16 unterwegs ist, muss Geduld mitbringen. Eine Stellwerkstörung am Reichenspergerplatz sorgt dafür, dass die Bahnen nicht wie gewohnt fahren.

Auf der Linie 16 kommt es am Donnerstagmorgen zu Störungen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die KVB mitteilt, fahren die Bahnen aktuell zwischen Bad Godesberg und Reichenspergerplatz nur bis zur Haltestelle Holweide Vischeringstraße.

Für alle, die sonst auf der Strecke unterwegs sind, richtet das Verkehrsunternehmen Ersatzbusse ein. Die halten direkt an den Haltestellen.

Wer flexibel ist, kann alternativ auf die Buslinie 140 ausweichen, die fährt zwischen Reichenspergerplatz und Amsterdamer Straße/Gürtel und bringt die Fahrgäste ebenfalls ans Ziel.