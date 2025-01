Nach Explosionen in Köln: Polizei verrät neue Details um Täter

Unter anderem die Explosion vor dem Kölner Club "Vanity" soll auf das Konto der Drogenbande gehen. © Vincent Kempf

Den Angaben der Beamten zufolge seien inzwischen 35 Tatverdächtige ermittelt. 19 von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft, vier in Auslieferungshaft, wie Kriminaldirektor Michael Esser sagte. Er sei überzeugt, dass noch weitere mutmaßlich Beteiligte ermittelt würden.

Erst am Dienstag hatten Kölner Ermittler zusammen mit niederländischen Polizisten Haftbefehle gegen drei Verdächtige in Amsterdam vollstreckt. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten unter anderem mehrere Sprengsätze.

Die jungen Niederländer seien dringend verdächtig, an einer Geiselnahme mit brutalen Folterungen in Köln-Rodenkirchen sowie an einer Explosion in Duisburg beteiligt gewesen zu sein.

Ein per Haftbefehl gesuchter 21-Jähriger habe sich am Mittwoch bei der Kölner Polizei gestellt. Zudem sei ein 22-Jähriger, der im Oktober am Flughafen Paris festgenommen worden war, nach Deutschland ausgeliefert worden.