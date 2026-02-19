Nach sechs jecken Tagen: Stadt Köln zieht Karnevalsbilanz

Köln - Sechs Tage lang herrschte in Köln trotz widriger Wetterverhältnisse der jecke Ausnahmezustand. Nun zieht die Stadt Bilanz.

Auch in diesem Jahr haben es die Kölner an Karneval ordentlich krachen lassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren von Donnerstag bis Dienstag täglich von früh bis spät in den Veedeln unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Unterstützt wurden sie dabei von Hunderten Sicherheitskräften privater Dienstleister.

Ganz besonders im Blick behielten die Einsatzkräfte dabei den Jugendschutz. Insgesamt führten sie laut Stadt 5030 Präventionsgespräche mit Jugendlichen, in denen sie auf die Gefahren von Alkohol und Tabak aufmerksam machten. Zudem mussten 2564 Teenager alkoholische Getränke und 2453 Jugendliche Tabakprodukte beziehungsweise E-Zigaretten abgeben.

Daneben führte das Ordnungsamt auch in diesem Jahr an diversen Kiosken Testkäufe mit minderjährigen Kundinnen und Kunden durch - mit einem alarmierenden Ergebnis: Bei den 78 Kontrollen wurden 65 Verstöße festgestellt, bei denen Alkohol und/oder Tabak rechtswidrig über die Ladentheke gingen. Die betroffenen Kioskbetreiber müssen daher nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Insgesamt 159 hilflose Personen wurden außerdem während der jecken Tage von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsdiensts versorgt und, falls nötig, dem Rettungsdienst übergeben. Die meisten von ihnen hatten laut Stadt zu tief ins Glas geschaut. Zudem wurden 114 Wildpinkler erwischt.