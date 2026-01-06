Neue KVB-Kampagne: Rauchen an Haltestellen soll aufhören

Köln - Die KVB setzt ihre Kampagne für mehr Rücksicht in Bus und Bahn fort und nimmt diesmal die Raucher ins Visier. Der Appell ist klar: Haltestellen sind keine Raucherecken.

Die KVB sagt: Haltestellen sind keine Aschenbecher. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nachdem es schon um lautes Telefonieren, Musik aus dem Handy und Snacks in Bus und Bahn ging, ist jetzt der graue Dunst dran.

Viele Wartende fühlen sich durch qualmende Mitfahrer genervt. Für manche ist es sogar ein echtes Gesundheitsproblem. Entsprechend häufen sich die Beschwerden.

Dabei gilt: In Bussen, Bahnen und U-Bahn-Stationen ist Rauchen sowieso tabu. Wer trotzdem zur Kippe greift und erwischt wird, zahlt 15 Euro Strafe.

Neu ist jetzt der deutliche Appell, auch an oberirdischen Haltestellen freiwillig darauf zu verzichten.