Neues Angebot der KVB: TaxiBusse sollen Mobilität in Köln verbessern

Die TaxiBus-Linien 186 und 194 werden ab der kommenden Woche wieder durch Köln fahren, nachdem sie 2022 abgeschafft worden waren. (Symbolbild) © Christoph Seelbach/Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Wie die KVB am gestrigen Mittwoch gegenüber TAG24 mitteilten, werden die Linien 186 im Stadtteil Nippes und 194 in Poll ab Montag wieder eingesetzt.

Erst 2022 waren beide Linien eingestellt worden. Weil nun aber der On-Demand-Service "Isi" ausläuft, sei der Bedarf für alternative Mobilitätslösungen in beiden Stadtteilen wieder größer geworden, so die KVB.

In Nippes wird mit der Linie 186 eine Verbindung ab den Haltestellen "Neusser Straße/Gürtel" beziehungsweise "Schneider-Clauss-Straße" eingeführt.

Von hier aus werden von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr im Stunden-Takt die Haltestellen "Nordstraße", "Florastraße", "Cranachstraße", "Beuelsweg", "Beuelsweg Nord" und "Kuenstraße" angefahren. Die Fahrtzeit für die gesamte Strecke beträgt dabei zwischen sechs und acht Minuten.

In Poll fahren die TaxiBusse hingegen lediglich die drei Haltestellen "In der Kreuzau", "Auf den Steinen" und "Poll Salmstraße" an. Das Angebot besteht montags, mittwochs und freitags im Zwei-Stunden-Takt zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Fahrtzeit wird auf etwa drei Minuten geschätzt.