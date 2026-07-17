Zum Ferienbeginn wird's eng: ADAC warnt vor langen Staus

Köln - Mit dem Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen müssen sich Autofahrer rund um Köln auf jede Menge Verkehr einstellen. Vor allem von Freitag bis Sonntag rechnet der ADAC mit vollen Straßen und langen Staus.

Zum Start der Sommerferien müssen Autofahrer rund um Köln mit langen Staus und deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen rechnen. (Symbolbild) © Christian Butt/dpa

Da mittlerweile in fast ganz Deutschland Sommerferien sind, dürften viele Menschen gleichzeitig in den Urlaub starten. Besonders kritisch könnte es am Freitagnachmittag werden, wenn Ferienverkehr und Berufsverkehr aufeinandertreffen.

Vor allem auf dem Kölner Autobahnring sowie auf den Strecken Richtung Süden und in Richtung Nord- und Ostsee erwartet der ADAC besonders viel Verkehr. Zusätzliche Baustellen könnten die Situation weiter verschärfen.

Bereits im vergangenen Jahr war der Freitag zum Ferienbeginn der staureichste Tag des Sommers.

Wer im Stau steckt, sollte sich gut überlegen, ob sich eine Ausweichroute lohnt. Nach Angaben des ADAC ist das meist erst bei mehr als zehn Kilometern Stau sinnvoll, da viele Landstraßen den zusätzlichen Verkehr kaum aufnehmen können.