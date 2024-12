Raketen, leere Glaslaschen und Co.: So viel Silvestermüll erwarten die AWB in Köln

Rund 200 Einsatzkräfte der AWB werden allein am Neujahrsmorgen in Köln unterwegs sein. © Sascha Thelen/dpa

Bereits in der Nacht auf den 1. Januar 2025 sind rund 50 Einsatzkräfte unterwegs, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, teilen die AWB in einer Pressemeldung mit.

Hinzu kämen etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung, die am Neujahrsmorgen in der Innenstadt, am Rheinufer sowie an weiteren Party-Hotspots eingesetzt werden.

Diese hohe Anzahl sei nötig, um den bei Silvester entstandenen Müll zu beseitigen, heißt es bei den AWB.

Immerhin würde man, wie schon im Vorjahr, mit rund 100 Tonnen Müll rechnen, der auf den Kölner Straßen liegen wird.